Мнение: Продукт одной большой страны

31.01.2021, 10:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По следам "Казуса Слепакова" https://colonelcassad.livejournal.com/6515429.html

Слепаков продолжает упорствовать в своих заблуждениях и неготовности разоружаться перед прогрессивной либеральной общественностью.

Вы сердитесь, а значит вы неправы,

От вашей отбиваться мне оравы

Нет ни желания, ни времени, ни сил,

Я лучше выпью пива на террасе

И полежу у моря на матрасе

Простите, что я всех вас так взбесил.

Ваш праведный и столь истошный вой

Не очень мне приятен как поэту,

Но, поразмыслив, я кладу на эту

Агрессию свой орган половой.

Другое интересно для меня –

Посыл ваш – бесконечно либеральный,

А также взгляд ваш высокоморальный,

На жизнь в России завтрашнего дня:

В ней будет все прекрасно, как в раю,

И будут какать радугою пони,

Как только угнетателя прогонят

Борцы за правду в доблестном бою!

Падут оковы и вздохнет народ

Свободу ощутивший, полной грудью,

Диктатор будет предан правосудию,

Наступит в жизни новый поворот…

А мне сценарий видится иной –

Что управлять придет моей страной,

Коль вдруг народный гнев огонь раздует,

Лишь более отвязное жульё,

Но это только мнение мое –

На истинность оно не претендует.

Мне ни к чему здесь защищать себя

Оставьте ваши жалкие нападки

И те мне гадки и другие гадки

И те, кто глотки рвут за них, сипя.

Что чувствую я буду выражать

И впредь – тем, кто со мною солидарен –

Премного за поддержку благодарен,

На остальных не буду зла держать.

У каждого есть право быть таким,

Какой он есть – пусть даже идиотом,

Я ровно отношусь и к кремлеботам,

И к тем кто рвать их хочет на куски.

Мы все – продукт одной большой страны,

Которой в наше время очень туго,

И кто с какой бы ни был стороны –

Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга.

https://www.instagram.com/p/CKolA9rHqv4/?igshid=12lgb354i2i0l – цинк

Но не оценили:

Ждём ещё когда киношку с Симоньян снимешь. Пробивай дно, Сёма. А ведь ещё недавно был человеком.

У Маяковского был персонаж такой – соглашатель . Очень похож

Я Вас уважал за ролик о Петрове и Баширове. Но сейчас извините. Удачи в творчестве и отписка

Да ,страх великая сила …отписываюсь

Посмотрим, как потом переобуваться будешь, мальчик босоногий

Ещё один стишок для Голубого огонька) возможно за такие старания сам Киркоров с тобой там спляшет

И прекрасное из Твиттера:

Семён Слепаков больше не предлагает купить говно, а предлагает его хлебнуть.

На месте Шиндлера Слепаков бы наверное не спасал евреев если бы рейх хорошо заплатил. Принципы добра и зла? Не, не слышал, бабло решает.

Как думаете, какая из фигур на доске у Путина, Слепаков?

Не известно сколько Слепакову заплатил Кремль, но Слепаков за эти 30 серебренников продал себя целиком и может идти теперь к Киселеву на первый канал. Те, кто раньше смотрели Слепакова – не смотрели первый канал и не будут больше смотреть Слепакова

Слепаков говно еще больше чем путин

В нескольких аккаунтах заметила, как запутинские мрази начали пожелания Слепакову сдохнуть скрещивать с прекрасной Россией будущего. Так поступают лахтинцы, чтобы дискредитировать антипутинский протест. Как видим, Слепаков комфортно вписался в среду лахтинских наймитов.

ПИЗДЕЦ МОЯ РОДСТВЕННИЦА ЛАЙКНУЛА ВСЕ ТО ГОВНО ЧТО НАПИСАЛ СЛЕПАКОВ…

Устал вчера дискутировать с Володей Метатроном на эту тему. 🙂 В двух словах свое видение: Слепаков – г..но собачье, призывы к гуманному отношению к подельниками бандитов – обычное штрейкбрехерство. Главное: все, призывавшие Майдан "остыть" – оказались обычными предателями.

Люди, которым нельзя доверять, хоть они и мимикрируют под стильных-модных-молодежных:

1. К. Собчак

2. А. Лебедев

3. С. Шнуров

4. С. Слепаков

Если бы Слепаков сам написал это было б норм, у меня куча родни ненавидит протестующих, обычное явление. Но он чётко по методичке прошпарил, значит он стал частью машины пропаганды репрессивного аппарата, какие тут могут быть разночтения я принципиально не понимаю

Жаль, Слепаков написал опять плохие стихи. Творческой ценности нет, а тема банальная – борьба за свободу путём уничтожения инакомыслящих. Мы тут об этом всё время говорим. Стишок выстрелил только потому, что то, о чём говорим мы тут, нельзя говорить им там.

Работал бы нормально институт репутации в России, Слепаков как и Тодоренко извинился бы и снял фильм о насилии на митингах, а то только продолжает всем грубо и саркастично отвечать

Драгоценный Семён Слепаков

Не считай ты нас за дураков .

Не пиши ты нам больше стихов

Обними Симонян …… и Fuck Off .

Говнакусок Слепаков приземлился прямиком в путинский курятник патриотов-графоманов. Прямо на одну жердочку к Симоньян. Она и посоветовала ему так ответить на комментарии к его внеочередному и весьма своевременному перлу, – она сама всегда так делает.

Слепаков Соловьева пересмотрел чтоле? Переобувка года?

Галкин вроде прозревает. Молодец. А Слепаков ослеп.

Слепаков слабак оказался. И бабло любит. Обычная российская история…

Семен! Орава не сердится

Разве можно сердиться на таких

Ты, переобулся на кремлевский рупор

Ведь не ты же в этом виноват

Говорят, что деньги не пахнут

Нет, они пахнут, говном

Когда продаешь своих граждан

Ты Слепаков не орел

Тебе и журавль не нужен

Была бы синица в руке

Путешественник во времени: А в 2021 году Слепаков и Галкин разругались из за политики.

Человек из 2015 года: Ха, ну Слепаков наверное уделал Галкина, за то что тот вороватую власть поддержал!

Путешественник во времени: ну не совсем….

Ого. Я сначала думал, что Слепаков тупанул, нюх потерял, но походу и верно продался. Во всяком случае это полотно бочарика выглядит настолько бесталанно, что приходит в голову мысль: некто скупает культурных инфлюенсеров среднего пошиба

Слепаков тот еще фрукт уровня Хинштейна.

Особенно если вспомнить как Слепаков быстро yбрал свою песенку про Шпилли-Вилли. Резко и отовсюду откуда мог. Видимо намекнули что за такое можно и Новичка нюхнуть. И все, обосрался навсегда. И молчал бы, но позвонили и сказали "должок".

Твиттер ещё раз показывает, что решения он принимает исходя из понимания полит. целесообразности.

После того как рос. шоумен Слепаков написал стих с критикой акций протеста в России и в ответ ему начали поступать угрозы, Твиттер заблокировал его аккаунт.

И так далее.

Рискует Семен, руки после такого могут и не подать. Выбросят так сказать с "корабля современности".

—