Мнение: Продукт одной большой страны
31.01.2021, 10:44,
Разное
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По следам "Казуса Слепакова" https://colonelcassad.livejournal.com/6515429.html
Слепаков продолжает упорствовать в своих заблуждениях и неготовности разоружаться перед прогрессивной либеральной общественностью.
Вы сердитесь, а значит вы неправы,
От вашей отбиваться мне оравы
Нет ни желания, ни времени, ни сил,
Я лучше выпью пива на террасе
И полежу у моря на матрасе
Простите, что я всех вас так взбесил.
Ваш праведный и столь истошный вой
Не очень мне приятен как поэту,
Но, поразмыслив, я кладу на эту
Агрессию свой орган половой.
Другое интересно для меня –
Посыл ваш – бесконечно либеральный,
А также взгляд ваш высокоморальный,
На жизнь в России завтрашнего дня:
В ней будет все прекрасно, как в раю,
И будут какать радугою пони,
Как только угнетателя прогонят
Борцы за правду в доблестном бою!
Падут оковы и вздохнет народ
Свободу ощутивший, полной грудью,
Диктатор будет предан правосудию,
Наступит в жизни новый поворот…
А мне сценарий видится иной –
Что управлять придет моей страной,
Коль вдруг народный гнев огонь раздует,
Лишь более отвязное жульё,
Но это только мнение мое –
На истинность оно не претендует.
Мне ни к чему здесь защищать себя
Оставьте ваши жалкие нападки
И те мне гадки и другие гадки
И те, кто глотки рвут за них, сипя.
Что чувствую я буду выражать
И впредь – тем, кто со мною солидарен –
Премного за поддержку благодарен,
На остальных не буду зла держать.
У каждого есть право быть таким,
Какой он есть – пусть даже идиотом,
Я ровно отношусь и к кремлеботам,
И к тем кто рвать их хочет на куски.
Мы все – продукт одной большой страны,
Которой в наше время очень туго,
И кто с какой бы ни был стороны –
Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга.
https://www.instagram.com/p/CKolA9rHqv4/?igshid=12lgb354i2i0l – цинк
Но не оценили:
Ждём ещё когда киношку с Симоньян снимешь. Пробивай дно, Сёма. А ведь ещё недавно был человеком.
У Маяковского был персонаж такой – соглашатель . Очень похож
Я Вас уважал за ролик о Петрове и Баширове. Но сейчас извините. Удачи в творчестве и отписка
Да ,страх великая сила …отписываюсь
Посмотрим, как потом переобуваться будешь, мальчик босоногий
Ещё один стишок для Голубого огонька) возможно за такие старания сам Киркоров с тобой там спляшет
И прекрасное из Твиттера:
Семён Слепаков больше не предлагает купить говно, а предлагает его хлебнуть.
На месте Шиндлера Слепаков бы наверное не спасал евреев если бы рейх хорошо заплатил. Принципы добра и зла? Не, не слышал, бабло решает.
Как думаете, какая из фигур на доске у Путина, Слепаков?
Не известно сколько Слепакову заплатил Кремль, но Слепаков за эти 30 серебренников продал себя целиком и может идти теперь к Киселеву на первый канал. Те, кто раньше смотрели Слепакова – не смотрели первый канал и не будут больше смотреть Слепакова
Слепаков говно еще больше чем путин
В нескольких аккаунтах заметила, как запутинские мрази начали пожелания Слепакову сдохнуть скрещивать с прекрасной Россией будущего. Так поступают лахтинцы, чтобы дискредитировать антипутинский протест. Как видим, Слепаков комфортно вписался в среду лахтинских наймитов.
ПИЗДЕЦ МОЯ РОДСТВЕННИЦА ЛАЙКНУЛА ВСЕ ТО ГОВНО ЧТО НАПИСАЛ СЛЕПАКОВ…
Устал вчера дискутировать с Володей Метатроном на эту тему. 🙂 В двух словах свое видение: Слепаков – г..но собачье, призывы к гуманному отношению к подельниками бандитов – обычное штрейкбрехерство. Главное: все, призывавшие Майдан "остыть" – оказались обычными предателями.
Люди, которым нельзя доверять, хоть они и мимикрируют под стильных-модных-молодежных:
1. К. Собчак
2. А. Лебедев
3. С. Шнуров
4. С. Слепаков
Если бы Слепаков сам написал это было б норм, у меня куча родни ненавидит протестующих, обычное явление. Но он чётко по методичке прошпарил, значит он стал частью машины пропаганды репрессивного аппарата, какие тут могут быть разночтения я принципиально не понимаю
Жаль, Слепаков написал опять плохие стихи. Творческой ценности нет, а тема банальная – борьба за свободу путём уничтожения инакомыслящих. Мы тут об этом всё время говорим. Стишок выстрелил только потому, что то, о чём говорим мы тут, нельзя говорить им там.
Работал бы нормально институт репутации в России, Слепаков как и Тодоренко извинился бы и снял фильм о насилии на митингах, а то только продолжает всем грубо и саркастично отвечать
Драгоценный Семён Слепаков
Не считай ты нас за дураков .
Не пиши ты нам больше стихов
Обними Симонян …… и Fuck Off .
Говнакусок Слепаков приземлился прямиком в путинский курятник патриотов-графоманов. Прямо на одну жердочку к Симоньян. Она и посоветовала ему так ответить на комментарии к его внеочередному и весьма своевременному перлу, – она сама всегда так делает.
Слепаков Соловьева пересмотрел чтоле? Переобувка года?
Галкин вроде прозревает. Молодец. А Слепаков ослеп.
Слепаков слабак оказался. И бабло любит. Обычная российская история…
Семен! Орава не сердится
Разве можно сердиться на таких
Ты, переобулся на кремлевский рупор
Ведь не ты же в этом виноват
Говорят, что деньги не пахнут
Нет, они пахнут, говном
Когда продаешь своих граждан
Ты Слепаков не орел
Тебе и журавль не нужен
Была бы синица в руке
Путешественник во времени: А в 2021 году Слепаков и Галкин разругались из за политики.
Человек из 2015 года: Ха, ну Слепаков наверное уделал Галкина, за то что тот вороватую власть поддержал!
Путешественник во времени: ну не совсем….
Ого. Я сначала думал, что Слепаков тупанул, нюх потерял, но походу и верно продался. Во всяком случае это полотно бочарика выглядит настолько бесталанно, что приходит в голову мысль: некто скупает культурных инфлюенсеров среднего пошиба
Слепаков тот еще фрукт уровня Хинштейна.
Особенно если вспомнить как Слепаков быстро yбрал свою песенку про Шпилли-Вилли. Резко и отовсюду откуда мог. Видимо намекнули что за такое можно и Новичка нюхнуть. И все, обосрался навсегда. И молчал бы, но позвонили и сказали "должок".
Твиттер ещё раз показывает, что решения он принимает исходя из понимания полит. целесообразности.
После того как рос. шоумен Слепаков написал стих с критикой акций протеста в России и в ответ ему начали поступать угрозы, Твиттер заблокировал его аккаунт.
И так далее.
Рискует Семен, руки после такого могут и не подать. Выбросят так сказать с "корабля современности".
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Источник: Colonel Cassad
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