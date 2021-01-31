 

В РФ за сутки выявили 18 359 случаев коронавируса

31.01.2021, 10:40, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекций.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 040 человека, скончались 485 человек. За все время в РФ в связи с коронавирусом умерло 73 182 человек, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 2284 случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2160, в Московской области – 1082.

Накануне в РФ было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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