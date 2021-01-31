Олимпийские чемпионы присоединились к акции «Спортивные выходные с «Молодежкой ОНФ»

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31.01.2021, 10:40, Новости дня
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Российский сноубордист, заслуженный мастер спорта и серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Николай Олюнин провел в Красноярском крае мастер-класс по катанию на сноубордах в рамках акции «Спортивные выходные с «Молодежкой ОНФ», приуроченной к Международному дню без интернета.

В Красноярском крае участники команды вместе с активистами ОНФ пригласили всех желающих покататься вместе на сноубордах в фанпарке «Бобровый лог», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Здорово провести выходные на свежем воздухе. Такие акции нужны нашему городу и нашей стране. Много ребят сегодня присоединились к нам. У всех у них горят глаза, они получают удовольствие во время катания. Мастер-класс закончился, а люди продолжают кататься, – поделился впечатлениями от акции Олюнин.

Кроме мастер-класса заслуженный мастер спорта организовал соревнование среди участников акции. По его итогам было три победителя, им Олюнин вручил личные футболки, в которых занимал первые места на мировых состязаниях.

Участники команды из Псковской области провели «Спортивные выходные» для учеников средней школы № 18. Для них была организована тренировка с мастером спорта по кикбоксингу Иваном Жаворонковым, который провел зарядку на свежем воздухе и показал элементы из кикбоксинга.

В продолжение тренировки школьники прошли квест. Он состоял из нескольких станций с заданиями по зимним видам спорта: лыжный спринт, биатлон и проверка знаний правил безопасности в зимнее время года.

В Амурской области «Спортивные выходные» прошли на площадке в одном из дворов Благовещенска. «В Международный день без интернета мы вышли на улицу и расчистили детские площадки от снега. К нам присоединились местные жители. Вместе отметили праздник и сделали доброе дело», – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Амурской области Никита Радченко.

«Предлагаю всем хотя бы на один день вырваться из «всемирной паутины», отложить телефон и насладиться настоящей, не виртуальной реальностью. Заодно и проверить себя: сможешь отказаться от интернета или нет. Ну, а в понедельник можно смело делиться результатами эксперимента в соцсетях», – сообщил заместитель руководителя ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

День без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В 2021 году он проходит 31 января. Цель праздника – хотя бы один день в году насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов.



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