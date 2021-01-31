 

Эдита Пьеха призналась, что не может больше петь

31.01.2021, 10:38, Разное
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Эдита Пьеха в рамках программы «Привет, Андрей!» призналась, что не может больше петь. По ее словам, за все года она очень устала от сцены.
В последнее время Эдита Пьеха проживает за городом, стараясь больше отдыхать На сегодняшний день она полностью отдается семье – детям и внукам. 83-летняя исполнительница не может быть без музыки, теперь она слушает композиции, а не поет их.

Напомним, что Эдита Пьеха в первый раз появилась на сцене 1956 году, тогда она училась в Консерватории и выступала с ансамблем. В начале 60-х годов прошлого века к певице пришла огромная популярность. Артистка объездила с гастролями весь Советский Союз. Поклонники до сих пор восхищаются голосом Эдите Пьехи и пишут ей теплые слова.

В рамках программы артистка вспомнила, что вместе с популярностью на нее обрушилась волна негатива. Многие завидовали Пьехе и обвиняли ее в различных грехах.

Петь на сцене продолжает внук артистки Стас Пьеха. Еще в детстве он решил пойти по стопам знаменитой бабушки. Карьера исполнителя пошла вверх после проекта «Фабрика звезд».

Источник: www.youtube.com



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