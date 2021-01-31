В незаконной акции на Камчатке участвовали 30 человек

31.01.2021, 10:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Участники незаконного мероприятия собрались на площади Ленина в 12 часов по местному времени. Акция длилась полтора часа, сообщает местное управление МВД России.

Правоохранители отмечают, что в несогласованном мероприятии приняли участие лишь 30 человек. При этом население Петропавловска-Камчатского составляет 180 тысяч.

По итогам акции в отделения полиции попали девять человек. За нарушение установленного порядка проведения собрания и митинга (статья 20.2 КоАП) им грозят штрафы или обязательные работы.

Правоохранительные органы неоднократно предупреждали граждан об ответственности за участие в незаконных акциях. Попытки провокаций во время подобных мероприятий будут расцениваться как угроза общественного порядка и пресекаться немедленно, отмечали в местном управлении МВД.

Кроме того, Генеральная прокуратура предупреждала об уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. По этой статье грозит до 15 лет колонии.

В Петропавловске-Камчатском сотрудник полиции предупреждает подростков о незаконности акции. pic.twitter.com/uAJen3hYq0

— D. Morsky (@d_morsky) January 31, 2021

Ранее незаконные митинги в российских городах прошли 23 января. В некоторых городах участники пытались провоцировать полицию и применять силу в отношении сотрудников правоохранительных органов. Нарушителей задержали.