 

В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 3177 человек

31.01.2021, 10:00, Новости дня
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За прошлые сутки в Украине подтвердили 3177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 31 января.

Среди заболевших – 146 детей и 86 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 79 человек, 4 126 заболевших выздоровели, 1960 госпитализированы.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 219 455 человек, 22 707 пациентов умерли, 1 018 784 – выздоровели.

30 января в стране провели 19 059 тестирование на коронавирус, из которых 15 042 – методом ПЦР и 4017 – методом ИФА.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской областях (217),  Киеве (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/866910810518582

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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