 

В России начались акции в поддержку Навального. Первые митинги прошли на Дальнем Востоке

31.01.2021, 10:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России в городах Дальнего Востока начались запланированные на 31 января акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акции, в частности, проходят в Хабаровске и Владивостоке.

Местное издание DVhab.ru сообщает, что в Хабаровске на акцию пришли несколько десятков человек, которые водили хороводы в центре города. Управление министерства внутренних дел РФ по Хабаровскому краю уточняет, что на акции было 58 человек, 13 задержали.

Во Владивостоке несколько десятков человек собрались на акцию в центре города и провели там около полутора часов, пишет VL.ru. Полицейские задерживали их, сажали в муниципальные автобусы и увозили. Митингующие водили хороводы и скандировали “Путин – вор”. По данным ОВД-Инфо, там были задержаны 76 человек.

ВИДЕОВидео: newsvlru / YouTube

Шествие также пошло в Иркутске, сообщает штаб Навального в Twitter.

И часть людей в Иркутске всё-таки смогли пойти шествием по городу! pic.twitter.com/08pOUKB5w5

— Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Всего, по данным ОВД-Инфо к 9.00 31 января на акциях в России задержали уже 145 человек.

На 31 января по всей России анонсированы новые акции протеста поддержку Навального. Ожидается, что они пройдут в 60 городах.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Талибы и власти Афганистана начали исторические мирные переговоры

12.11 / Магазинам и фудкортам Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

08.09 / Лидеры Франции и Греции обсудят напряженность в отношениях ЕС и Турции

07.08 / Представитель Гармаша ответил на вопрос о театральных планах артиста

03.09 / Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

23.01 / Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»

05.08 / Экономика: Достройке «Северного потока – 2» мешает неуступчивость «Фортуны»

25.06 / В Офисе президента платят руководителю аппарата Рады, чтобы тот следил за Разумковым – СМИ

06.10 / В Минздраве Украины допускают ужесточение карантина по всей стране

14.08 / Путин заявил о сокращении темпов ввода жилья в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска