 

В Житомирской области задержали военного, торговавшего наркотиками – прокуратура

31.01.2021, 10:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Житомирской области 29 января задокументировали незаконную деятельность военнослужащего одной из воинских частей. Об этом сообщила Специализированной прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

После сбыта очередной партии наркотических веществ – 15 гр амфетамина и 10 пакетов каннабиса – военнослужащего задержали.

Следователи установили,  что в январе  солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам амфетамин. Деньги за наркотики приходили на банковскую карту.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Предпочтениями для младенцев становится их случайный выбор

22.11 / В ЦИК назвали явку на местных выборах в Украине на 13.00

17.11 / Bild – брексит дружбе не помеха — принц Чарльз выступил в бундестаге на немецком языке

03.07 / Опальный уральский схиигумен Сергий извергнут из священного сана

03.07 / В России – новые ограничения на ввоз праворульных машин

18.07 / Мэр Портленда потребовал от Трампа вывести федеральных агентов из города

23.07 / Ляшко объяснил, как поменяется карантин с 1 августа

30.08 / В Китае обрушился ресторан, погибли по меньшей мере 13 человек

01.01 / Ермак: Ни отечественным коррупционерам, ни зарубежным спецслужбам не удастся остановить обновление Украины

16.10 / Роспотребнадзор обозначил сроки выпуска первой партии вакцины «ЭпиВакКорона»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска