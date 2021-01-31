В Житомирской области задержали военного, торговавшего наркотиками – прокуратура

31.01.2021, 10:00, Новости дня

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В Житомирской области 29 января задокументировали незаконную деятельность военнослужащего одной из воинских частей. Об этом сообщила Специализированной прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

После сбыта очередной партии наркотических веществ – 15 гр амфетамина и 10 пакетов каннабиса – военнослужащего задержали.

Следователи установили, что в январе солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам амфетамин. Деньги за наркотики приходили на банковскую карту.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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