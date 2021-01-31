Мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» открылась в Волгограде

31.01.2021, 1:46, Новости дня

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В Волгограде в историческом парке «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата», приуроченная к 78-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве.

Экспозиция насчитывает 55 графических портретов. На большей части из них изображены солдаты, не вернувшиеся с войны. Благодаря активистам «Поискового движения России» стало возможным узнать судьбу бойцов и офицеров, организовать поиск их родственников и вручить им копии портретов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«Выставка является логическим продолжением нашей прошлогодней экспозиции «Память поколений», на которой мы показали нелегкое военное время через художественные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Здесь подход немного другой – мы пытаемся представить историю военного времени через фронтовые портреты. Это быстрые наброски, которые фронтовые художники делали в процессе этих событий. Зачастую рисунки не имеют какой-то академичности, обозначены штрихами, но в них видна реальная боль и настоящая жизнь бойцов», – рассказал директор волгоградского исторического парка Аркадий Грушко.

По словам председателя совета регионального отделения «Поискового движения России» Андрея Орешкина, идея проекта родилась у волгоградского поисковика Алексея Бормотова, когда он оказался на выставке фронтовых портретов в музее Машкова и заметил, что не на всех портретах была информация о бойцах. «Благодаря желанию узнать имена героев, установить их судьбы и найти родственников, возник этот проект. Сегодня установлены более 200 биографий воинов, изображенных на портретах, из них около 15 сталинградцев», – сообщил Орешкин.

Первыми посетителями выставки стали юнармейцы и участники федерального конкурса «Учитель года России».

«Я ни разу не была в Волгограде и очень рада возможности побывать здесь. Такой красивый город, даже не верится, что во время войны Сталинград был разрушен на 92 процента. Исторический парк тоже произвел большое впечатление. В нашем городе много музеев, но нет интерактивного. Здесь все настолько наглядно представлено, это интересно и взрослым, и детям», – поделилась впечатлениями учитель английского языка гимназии № 19 города Курган Елена Антропова

Выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата» – это итог большой работы по выявлению коллекций графических портретов, написанных на полях сражений Великой Отечественной войны и хранящихся в музеях и архивах, установлению судьбы, изображенных на них бойцов Красной армии и передаче копий портретов в семьи защитников Отечества. Восстановить справедливость взялись молодые поисковики – добровольцы Ассоциации студенческих поисковых отрядов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.