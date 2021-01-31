 

Пожар на рынке «Каширский двор» в Москве потушен

31.01.2021, 8:46, Новости дня
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Возгорание на территории рынка «Каширский двор» в Москве ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.

«Горевший на территории «Каширского двора» ангар потушен. Предварительно, без пострадавших», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, пожар произошел на рынке «Каширский двор» в районе 33-го км МКАД, горевший ангар обрушился.



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