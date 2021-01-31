Пожар на рынке «Каширский двор» в Москве потушен
31.01.2021, 8:46,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Возгорание на территории рынка «Каширский двор» в Москве ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.
«Горевший на территории «Каширского двора» ангар потушен. Предварительно, без пострадавших», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, пожар произошел на рынке «Каширский двор» в районе 33-го км МКАД, горевший ангар обрушился.
Смотреть комментарии → Комментариев нет