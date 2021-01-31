В Совфеде предупредили IT-компании о серьезных штрафах за цензуру

31.01.2021, 9:46, Новости дня

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Сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор намерены разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Пока мы не вводили штрафов, чтобы наказывать IT-компании за отказ разблокировать наши информационные ресурсы. Мы хотим ввести систему штрафов за отказ разблокировать российские информационные ресурсы, которые размещаются на зарубежных интернет-платформах», – передает слова Пушкова ТАСС.

По словам сенатора, планируется введение системы «очень серьезных штрафов», при этом размер штрафов пока не согласован.

«Это должны быть весьма ощутимые штрафы, чтобы цена блокировки российских информационных ресурсов была достаточно высокой для этих компаний. Это не должен быть штраф в 500 тыс. рублей, который для Google вообще ничто. Мы должны учитывать масштабы этих компаний», – отметил Пушков.

Он уточнил, что эта мера является дополнительным инструментом для Роскомнадзора, помимо замедления трафика и блокировки. «Мы хотим дополнить закон штрафами, чтобы не сразу переходить к замедлению трафика и так далее. У нас не стоит задача блокировать интернет-платформы, наша задача состоит в том, чтобы побудить IT-компании выполнять наши требования», – отметил сенатор, отметив, что пока парламентарии и Роскомнадзор не начали конкретную работу над законопроектом. По мнению Пушкова, она должна начаться в ближайшее время.

Он добавил, что у РФ и IT-компаний отсутствуют противоречия, когда блокировка информационных ресурсов объясняется требованиями законодательства.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.

Президент Владимир Путин сообщил о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.