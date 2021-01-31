В Роспотребнадзоре рассказали, когда вакцинироваться переболевшим коронавирусом

31.01.2021, 9:44, Разное

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом. По словам специалистов, некоторое время можно подождать, поскольку в организме есть антитела к COVID-19.

На сегодняшний день пока никто не может точно сказать, насколько долго сохраняется иммунитет после только что перенесенного заболевания или же вакцинации. По словам представителя ведомства Александра Горелова, есть вероятность, что людям не понадобится прививка до осени.

Ориентироваться на количество сформировавшихся антител не стоит, поскольку непосредственно белки сохраняются не так долго. Ранние IgM живут максимум два месяца, а gG – до полугода. Важное значение имеет Т-клеточная память, благодаря ней повторная встреча с коронавирусом пройдет более спокойно. Иммунная система запоминает антиген и в ней появляются антитела.

Источник: rg.ru