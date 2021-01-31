Фонд Навального призвал Байдена ввести персональные санкции против россиян

31.01.2021, 9:26, Новости дня

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Возглавляемый блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный Минюстом в список иноагентов, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту РФ Владимиру Путину», сообщил телеканал CNN.

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов – самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США», – сообщил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN.

По его словам, команда Навального намерена направить такой же список Е С и правительству Великобритании, передает РИА «Новости».

Телеканал отмечает, что ФБК направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу, семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США.

В письме упоминается имя бизнесмена Романа Абрамовича, он фигурирует в «приоритетном» коротком списке. Представитель олигарха сообщил в электронном письме телеканалу, что «нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны». Также ФБК настаивает на включении в санкционный список министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко – за якобы «сокрытие отравления» Навального и «препятствие усилиям» по его эвакуации в Германию для лечения.

Письмо Байдену подписал Ашурков, он заявил, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального. По словам исполнительного директора ФБК, список из 35 россиян был разработан совместно с Навальным еще до его возвращения в Россию.

В письме говорится, что уже существующие санкции не направлены на «достаточное число нужных лиц». Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: «олигархи», «нарушители прав человека» и «лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации».

«Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим полное досье на этих лиц. Но после ареста (Навального) мы знали, что должны действовать», – сообщил Ашурков телеканалу.

СМИ США опубликовали список россиян, против которых ФБК просит у Байдена санкций, среди них директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, президент ВТБ Андрей Костин, глава Газпрома Алексей Миллер, главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».