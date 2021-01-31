Минздрав ДНР сообщил о получении первой партии российской вакцины от COVID-19

31.01.2021, 9:26, Новости дня

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В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», – передает сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики.

Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз.