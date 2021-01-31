На Донбассе двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков

31.01.2021, 9:06, Новости дня

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За прошедшие сутки, 30 января, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку Новомихайловки Донецкой области боевики обстреляли позиции украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, боевики несколько раз открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 Луганской области, оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/423755625623822/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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