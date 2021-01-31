Черниговского полковника, на домогательства которого жаловалась сотрудница военкомата, уволили

31.01.2021, 9:06, Новости дня

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30 января указом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака уволили в запас военного комиссара Черниговского областного военкомата, полковника Александра Криворучко, на которого жаловались из-за домогательств. Об этом сообщило оперативное командование “Север” в Facebook.

“Степень вины всех участников процесса будет установлена судом”, – сообщили в командовании, добавив, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/1794589430721847

В середине января сотрудницы Черниговского областного военкомата Ольга Деркач рассказала журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.

После публикации рассказа Деркач в СМИ Генштаб Вооруженных сил поручил начать проверку.

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