Японские военные начали помогать врачам на удаленном острове из-за вспышки COVID-19

31.01.2021, 8:32, Новости дня

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Отряд военнослужащих Сил самообороны Японии помогает медикам на удаленном острове Миякодзима южной префектуры Окинава, где произошла вспышка коронавируса, сообщил телеканал NHK.

Предполагается, что военные будут помогать сотрудникам медучреждений наблюдать за состоянием пациентов, а также будут распространять медикаменты для больных, передает ТАСС.

На острове проживает около 55 тыс. человек, на этой неделе было выявлено более 110 случаев коронавируса. В связи с этим власти Миякодзимы призвали Силы самообороны Японии направить им помощь для борьбы с распространением COVID-19.

Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту общее число случаев коронавируса превысило 385 тыс., зафиксировано более 5,7 тыс. летальных исходов.

Ранее Японские власти из-за коронавируса до 7 февраля приостановили действие миграционных послаблений для предпринимателей из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения.