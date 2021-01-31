Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными

31.01.2021, 8:32, Новости дня

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В воскресенье на Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.

В первой половине дня небольшая группа активистов вышла на несанкционированную акцию в центре Владивостока, они провели на площади около полутора часов, передает портал «Вести Приморье».

Всего собрались около 150 человек, однако сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг, передает «Восток Медиа».

По информации департамента внутренней политики региона, на митинг вышли около 60 человек.

Полиция в рупор предупреждала о том, что собрание незаконное. Некоторые пытались развернуть плакаты и лозунги. Полиция задержала нескольких участников, которые нарушали общественный порядок.

Кроме того, группа участников несанкционированного митинга вышла на лед. Полиция не стала сопровождать их на этом участке, передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что помимо сторонников Навального на площади присутствовали и его противники, которые вступают в спор с митингующими.

«Не Навальный тут строил мосты, не Навальный строил ДВФУ, не навальный чистил Золотой Рог, это был залив нефти. Я это помню», – комментировали они акцию.

Охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Перебоев в работе общественного транспорта, автодвижении, передвижении горожан в центре города допущено не было.

В Хабаровске на незаконный митинг вышли 58 человек, из них задержали 15, сообщается на сайте УМВД по краю.

В данный момент на площади имени Ленина остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке.

«Похоже, что протестующие сегодня перехитрили силовиков – они просто не вышли митинговать», – отмечает портал dvnovosti.ru.

В Биробиджане на площади у здания областного правительства – только патрульные, митингующих нет, передает РИА «Биробиджан».

В Чите на митинг вышли несколько человек вместо заявленных 49, там также присутствуют журналисты. Никаких провокаций не наблюдается, передает «Забайкальский рабочий».

В Петропавловске-Камчатском на акцию вышла небольшая группа протестующих, трех человек, в том числе представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских, задержали за нарушение правил проведения митинга, передает «Камчатка-Информ».

Малочисленной была несанкционированная акция и возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс».

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.