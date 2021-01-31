На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек

31.01.2021, 8:32, Новости дня

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В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек», – передает слова градоначальника ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.