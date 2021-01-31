30-метровый НЛО влетает в мексиканский вулкан Попокатепетль

31.01.2021, 8:05, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный уфолог Скотт Уорринг поделился с читателями своего блога необычным видео, на котором запечатлен момент подлета НЛО к активному вулкану Попокатепетль (Мексика).

Исследователь рассказал, что наблюдая за камерой, фиксирующей все изменения возле вулкана Попокатепетль, он заметил загадочный дискообразный объект, который вошел в прямо жерло.

По словам уфолога, в момент подлета к горе объект находится перед вулканическим облаком, а не за ним, что подтверждает версию о вхождении НЛО в жерло вулкана. Будь это другой объект, например, самолет, то он скрылся бы за облаками, продолжает рассуждать Уоринг.

Исследователь также сделал вывод, что длина объекта составляет примерно 30 метров. Также он обратил внимание на тот факт, что НЛО влетает в жерло вулкана только в момент его активности. То есть ни один экипаж самолета не решился бы летать сквозь дымовую завесу.

Исходя из вышесказанного, уфолог делает вывод, что на глубине 5-7 километров может находиться инопланетная база, причем ей уже несколько тысяч лет.