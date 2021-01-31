Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина»

31.01.2021, 7:38, Новости дня

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Ролик журналистов канала Mash о так называемом дворце Путина специально подвергается цензуре, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на то, что собравший за сутки почти 2 млн просмотров ролик не отображается в трендах сайта YouTube.

«Честный материал российских журналистов искусственно понижается в трендах и в поисковой выдаче сайта YouTube для того, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь. Тем более что ролик журналистов телеграм-канала Mash, который вышел за пару дней до очередной намеченной акции, выступает в данном случае как мощное противоядие. По задумке всех этих кукловодов, ролик не должен быть допущен в широкий прокат, потому что это сорвет их планы по дестабилизации обстановки в нашей стране», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Из опубликованного накануне ролика стало известно, что внутри «дворца» Путина под Геленджиком находятся голые стены и полы. За сутки видео собрало почти 2 млн просмотров, однако оно не попадает в тренды YouTube. Данный факт, уверен Малькевич, является проявлением цензуры. «Мы в который раз уже видим, как, во-первых, работает цензура на западных площадках новых медиа, и во-вторых, связь рекомендательных сервисов этих площадок с политическими предпочтениями их администраторов, модераторов, владельцев», – подчеркнул собеседник.

Малькевич указал на то, что в тренды попадают «отдельные и плохо сделанные провокационные ролики экстремистского характера, призывающие к участию в незаконных акциях на территории России». «Также было выявлено огромное количество видеоматериалов, которые были созданы на Украине и оттуда распространялись в российских соцсетях с призывами восстать, свергать, поджигать, взрывать и т.д. Эти ролики продвигались в тренды, в рекомендации и имели режим максимального благоприятствования со стороны прежде всего YouTube и Instagram», – подчеркнул Малькевич.

В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.