Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов

31.01.2021, 7:38, Новости дня

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Экс-президент США Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию его защиты в рамках процедуры по его импичменту в Сенате Конгресса США, сообщают СМИ.

Телекомпания CNN сообщила, что Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард, ранее присоединившиеся к юридической команде бывшего президента, также покинули ее, передает ТАСС.

Причиной разногласий могло стать стремление Трампа сосредоточить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как срок полномочий президента уже истек.

Ранее сообщалось, что команду Трампа покинули ведущие адвокаты Дебора Барбье и Бутч Бауэрс.

Изменения в команде происходят менее чем за две недели до начала процесса. Кто теперь займется защитой экс-президента, неизвестно.

Напомним, председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил экс-президента вину за штурм Капитолия.

После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.