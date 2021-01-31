Москвичам посоветовали не переодеваться в весеннюю одежду

31.01.2021, 7:38, Новости дня

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Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Этой зимой в Москве неоднократно наблюдались «температурные горки», когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней приходила оттепель. В частности, после оттепели в российской столице вновь начинают устанавливаться минусовые температуры, передает РИА «Новости».

«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма. Переохлаждение тоже вызывает стресс и пагубно влияет на иммунитет, вследствие этого организм становится уязвимым к вирусам и бактериям», – сказал Тяжельников.

Он добавил, что одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно.

В офисе желательно носить сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод.

«Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению», – добавил врач.

Ранее синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в европейской части России.