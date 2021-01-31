«Театр абсурда» – нью-йоркцев возмутило решение Пентагона привить от COVID-19 террористов

31.01.2021, 7:10, Новости дня

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Министерство обороны США отдало приказ о вакцинации от коронавируса заключённых тюрьмы Гуантанамо, включая организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда. Нью-йоркские пожарные, которые ликвидировали последствия нападения на Всемирный торговый центр, сочли это решение властей оскорбительным. Особенно в свете того, что прививка до сих пор недоступна большинству американцев, пишет The New York Post.



Reuters

На следующей неделе заключённых в Гуантанамо начнут вакцинировать от коронавируса. Среди прочих «чудо-прививку» раньше большинства американцев сможет получить Халид Шейх Мохаммед, один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года, пишет The New York Post со ссылкой на приказ Пентагона.

Согласно решению Минобороны США, вакцина также достанется двум обвиняемым в соучастии во взрывах в ночном клубе на Бали в 2002 году. Жертвами этого теракта стали 202 человека, обращает внимание издание.

Всё это происходит на фоне жалоб властей штатов, включая Нью-Йорк, на нехватку запасов, которая вынуждает их отказаться от программы массовой вакцинации. При этом даже в самой администрации Джо Байдена предупреждают, что перебои с поставками препаратов сохранятся до конца 2021 года.

Приказ о вакцинации экстремистов подписал Терри Адирим, новый первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам здравоохранения. Этот шаг немедленно вызвал возмущение жителей Нью-Йорка, которые помогли городу восстановиться после одного из самых мрачных дней в его истории.

«Такое невозможно придумать. Всю ту нелепость, что мы получаем от нашего правительства — сказал Том фон Эссен, который был комиссаром городской пожарной службы и потерял 343 сослуживцев во время терактов 11 сентября. — Они предоставят вакцину этим негодяям в заливе Гуантанамо раньше остальных жителей США. Это театр абсурда! Это, б…, безумие какое-то!»

Новость ошеломила Джона Фила, который заведовал разбором завалов на месте разрушенного Всемирного торгового центра. Он страдает различными заболеваниями, вызванными этой работой, но так до сих пор не получил вакцину от COVID-19.

«Тот факт, что сообщество 11 сентября не может получить вакцину, а террористы могут, показывает, насколько у нас отсталое правительство, — заявил он The New York Post. — Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал. Это оскорбление для людей, которые вбежали в башни и погибли, и для тех, кто месяцами работал на развалинах, и теперь болеют из-за этого».

Фил возглавляет фонд по защите интересов сотрудников спасательных служб, которые участвовали в устранении последствий терактов 11 сентября. К настоящему моменту им в среднем от 58 до 59 лет, что ниже предельного возраста для получения вакцины в Нью-Йорке.

«Я вне себя от ярости. Это просто возмутительно — заявил изданию Брайан Салливан, бывший специальный агент безопасности Федерального управления гражданской авиации. — Мне 75 лет. Я не получил вакцину от COVID. А они собираются сделать её Халиду Шейху Мохаммеду?»

Салливан назвал «скандальным» то, что спустя почти 20 лет после терактов злоумышленники не предстали перед судом. «Эта новость как соль на рану. Это пощёчина для семей жертв 11 сентября», — предположил он.

«В этом году будет 20-я годовщина, а террористы всё ещё находятся в Гуантанамо. А

теперь мы сделаем им прививку от COVID. Это просто безумие», — добавил Салливан.

Отставной лейтенант Пожарного департамента Нью-Йорка Майкл О’Коннелл занимался поисково-спасательными работами во время разрушения башен-близнецов. В результате он у него развивалось аутоиммунное заболевание саркоидоз. «Это настоящий удар по яйцам. Это очень обидно. Это абсолютно отвратительно», — прокомментировал он решение властей привить заключённых Гуантанамо.

«Эти террористы причинили вред, но ждать вакцинации приходится патриотам. Мы отреагировали в течение 10 секунд после того, как первый самолёт врезался в здание. И вот прошёл год (после вспышки COVID-19 — ИноТВ), и политики не могут поступить правильно с вакциной от коронавируса», — отметил О’Коннелл.

Кроме того, с осуждением планов Пентагона выступили в парламенте. «Это непростительно и не по-американски, что президент Байден отдаёт предпочтение осуждённым террористам в Гуантамо вместо уязвимых пожилых американцев или ветеранов», — подчеркнула член палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник.