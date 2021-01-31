 

Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США

31.01.2021, 6:44, Новости дня
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Президент США Джо Байден в понедельник намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства, сообщают американские СМИ.

Телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источник в американской администрации, что свои планы глава государства озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Отмечается, что президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики.

В частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа.

Ранее в Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США.



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