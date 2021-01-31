Ангар загорелся на территории рынка «Каширский двор» в Москве

31.01.2021, 6:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожар произошел на рынке «Каширский двор» в районе 33-го км МКАД, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «на рынке Каширский двор на 33-м км МКАД горит ангар на площади 100 кв. метров», передает ТАСС.

Происходит обрушение ангара.

Ранее склад с газовыми баллонами загорелся на юго-востоке Москвы.