 

Шайба Овечкина сделала «Вашингтон» победителем в овертайме матча НХЛ против «Бостона»

31.01.2021, 6:44, Новости дня
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«Вашингтон» обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитан победителей Александр Овечкин забросил решающую шайбу на 28-й секунде.

В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бэкстрем (19-я минута), Тревор ван Римсдайк (26), Том Уилсон (31) и Александр Овечкин, забросивший решающую шайбу на 28-й секунде овертайма. У гостей голы забили Ник Ритчи (38), Брэд Маршанд (47) и Чарли Макэвой (60), передает ТАСС.

Овечкин также отметился результативной передачей, в пяти матчах сезона житель России набрал семь очков (два гола + пять передач).

Он вышел на седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 708 шайб, по этому показателю он догнал Майка Гартнера. Шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894).

Овечкин забил 111-й победный гол в карьере в НХЛ и вышел на четвертое место по этому показателю, лидирует Яромир Ягр (135).

Также Овечкин забил 24-й гол в овертайме, обновив рекорд НХЛ, который принадлежит ему.

Отметим, что Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча «Вашингтона» в НХЛ из-за нарушения протоколов лиги о COVID-19.

Журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом. Орлов и Овечкин были допущены до матча с «Бостоном», Орлов участвовал в утренней тренировке, но не был включен тренерским штабом "Вашингтона" в состав на игру.

«Вашингтон» набрал 15 очков в девяти играх и возглавляет таблицу Восточного дивизиона, «Бостон» находится на третьем месте с 12 очками в восьми матчах. Следующую встречу команды проведут в Вашингтоне 2 февраля.



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