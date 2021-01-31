NBC – в США зарегистрировали первые случаи заражения южноафриканским COVID

31.01.2021, 6:16, Новости дня

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В штате Южная Каролина были подтверждены не менее двух случаев заражения новой южноафриканской мутацией коронавируса, передаёт NBC News. По словам телеканала, до сих пор неизвестно, насколько эффективными против этого штамма окажутся существующие вакцины.

Сегодня вечером Центры по контролю заболеваний подтвердили, что в Южной Каролине были обнаружены по крайней мере два человека с южноафриканским штаммом коронавируса. Они не путешествовали куда-либо в последнее время и не были знакомы друг с другом.

Пока неизвестно, насколько вакцины Pfizer и Moderna эффективны против этого варианта. Ещё одна фармацевтическая компания Novavax заявляет, что эффективность её вакцин против южноафриканского штамма составляет менее 50 процентов.

ДОКТОР КАВИТА ПАТЕЛ, медицинский обозреватель NBC News: Вакцинация продолжает производиться медленнее, чем ожидалось. Поэтому новые штаммы могут стать доминирующими. И это будет иметь катастрофические последствия для страны.

Процесс вакцинации сталкивается с собственными трудностями.

ЖЕНЩИНА: Попасть (на вакцинацию. — ИноТВ) непросто.

Даже после появления дополнительных больших центров, вероятно, уйдут месяцы на то, чтобы привить всех желающих американцев.

МУЖЧИНА: Существуют три важные вещи: вакцины, вакцины, вакцины.

В окрестностях Лос-Анджелеса так называемые охотники за вакцинами устраиваются с ночёвкой (у прививочных центров. — ИноТВ). Они часами ждут без предварительной записи и надеются, что лишние дозы лекарства будут раздаваться тем, кто окажется поблизости.

ДЕВУШКА: Если есть шанс, что я её (вакцину. — ИноТВ) получу, то занимать здесь очередь день напролёт того стоит!

Учитывая, что учёные находят новые мутации COVID, в том числе несколько штаммов в Калифорнии, ожидание вакцин становится на вес золота.

ДЕВУШКА: Преграды нас не останавливают.

Во время снежной бури в Орегоне у этих застрявших в пути медработников оставалось только четыре часа, прежде чем у их доз закончится срок хранения. Поэтому они стали ходить вдоль шоссе и вакцинировать водителей-счастливчиков.

МАЙКЛ ВЕБЕР, директор департамента здравоохранения в округе Джозефин: Среди норм и требований, касающихся применения вакцин, самое важное сейчас — не дать ни одной из них пропасть впустую.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC News: Мигель, я знаю, что вы находитесь на стадионе «Доджерс» в Лос-Анджелесе, куда должны прибыть дополнительные дозы. Как там обстановка?

МИГЕЛЬ АЛМАГУЭР, национальный корреспондент NBC News: Да, Лестер. На следующей неделе округ Лос-Анджелес получит 188 тысяч доз, но многие из них предназначены для людей, которым нужна повторная прививка.

Дата выхода в эфир 29 января 2021 года.