Шрёдер – остановив «Северный поток — 2», Германия спилит сук, на котором сидит

31.01.2021, 6:16, Новости дня

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Германия должна воспринимать Россию не как противника, а как своего потенциального партнёра, пишет N-TV, ссылаясь на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По мнению Шрёдера, если ФРГ остановит «Северный поток — 2», то она тем самым спилит сук, на котором сидит. Экс-канцлер также отметил, что за постройку газопровода выступает большинство населения Германии.



Reuters

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер раскритиковал требования по остановке газопровода «Северный поток — 2» и потребовал большего сближения между Россией и Германией, пишет N-TV.

По словам Шрёдера, критика проекта в прессе не отражает мнения граждан. «Нападки на Россию не разделяются большинством нашего населения — я убеждён в этом», — приводит издание слова Шрёдера.

Экс-канцлер подчеркнул, что газопровод призван обеспечить энергетического снабжение для ближайших поколений, в связи с отказом от атомной энергии и от ТЭС. США же, по мнению Шрёдера, заинтересованы в том, чтобы продавать в ФРГ свой более дорогой и не столь качественный сланцевый газ. «Если мы остановим постройку газопровода, то спилим энергополитический сук, на котором сидим», — заявил Шрёдер.

N-TV напоминает, что c 2005 года Шрёдер работает в компании Nord Stream AG. Кроме того, с 2017 года он является председателем совета директоров «Роснефти». Экс-канцлер отметил, что Германия должна быть заинтересована в том, чтобы РФ развивала «собственную идентичность и собственную экономическую силу». «Мы должны воспринимать Россию не как противника, а как потенциального партнёра», — приводит издание слова Шрёдера.