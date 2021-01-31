Politico – отсутствие Трампа в Twitter — «бесценный подарок» Байдену

31.01.2021, 6:16, Новости дня

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Хотя команда Джо Байдена утверждает, что исчезновение Дональда Трампа из Twitter никак не сказалось на её стратегии взаимодействия с американским народом, она признаёт, что это стало «приятным дополнением» к новой работе, пишет корреспондент Politico Наташа Корецки. Лента Трампа обладала мощной силой и умела отвлекать внимание — теперь Байден может спокойно разворачивать свою программу, не оглядываясь на очередной провокационный твит оппонента.



Reuters

Только заступив на свой пост, новый президент США Джо Байден получил «бесценный подарок» — благостный звук молчащего Twitter своего предшественника Дональда Трампа, пишет в своей статье корреспондент Politico в Белом доме Наташа Корецки.

На платформе больше не увидеть пространных тирад, которыми экс-президент мог разразиться глубокой ночью, сообщений, написанных одними заглавными буквами, насмешек над Сонным Джо, обвинений, вдохновлённых репортажами Fox News, и прочих откровений бывшего лидера. Байден спокойно один за другим подписывает указы, призванные уничтожить наследие Трампа, что при живом аккаунте последнего неизменно вызвало бы волну возмущения.

Как отмечает журналистка, сотрудники новой администрации настаивают, что их стратегия коммуникации никак не изменилась из-за блокировки экс-главы Белого дома в Twitter. «Президент провёл два года, игнорируя попытки Трампа отвлечь его и всецело концентрируясь на идеях, которые он хотел донести, — эти усилия были оправданы большой победой. Сможет ли Трамп снова привлечь к себе внимание общественности или заведёт аккаунт в Parler, это никак не отразится на том, как мы общаемся с американским народом», — прокомментировал один из представителей Белого дома.

Впрочем, команда Байдена признаёт, что отсутствие Трампа в Twitter стало «приятным дополнением» к их новой работе. «Не реагировать на новый бредовый твит каждый час? Да они на седьмом небе от счастья», — считает один из советников, не принадлежащий непосредственно к администрации.

Действительно, блокировка страницы Трампа в Twitter помогла объединить политические круги в США и позволила Байдену спокойно разворачивать свою программу. Экс-президент не имел возможности призвать народ к восстанию, когда его преемник сделал обязательным ношение масок по всей стране, раздуть проблему из-за потери рабочих мест, когда Байден закрыл проект создания сети нефтепроводов Keystone, связывающих США и Канаду, назвать нового лидера «неудачником» из-за его планов вакцинации от COVID-19 или раскритиковать инфекциониста Энтони Фаучи, когда тот признался, как сложно было учёным работать с бывшим президентом.

«После того как Трамп исчез из Twitter, стало отчётливо видно, насколько сильно он влиял на повестку в медийном пространстве», — отмечает республиканский стратег из Аризоны Пол Бенц.

Конечно, даже в ходе своего пока ещё краткого пребывания на посту главы Белого дома Байден уже столкнулся с критикой. Но это ни в какое сравнение не идёт с тем, как если бы он оказался затянут в «гравитационное поле трамповской ленты в Twitter», которая в своё время за считанные часы могла менять ситуацию на рынках, лишать должностей и создавать новые инфоповоды, подчёркивает Корецки.

«У Трампа была поразительная способность отвлекать от проблем. Он умел зародить сомнения о целых институтах и стандартных демократических процессах», — считает директор Оксфордского института интернета Филип Хауард. По его словам, экс-президент был словно «воронка в медийной экосистеме, которая заставляла профессиональных журналистов освещать бессмысленные истории или просто приводила к их выгоранию как личностей».

Для Байдена отсутствие Трампа в Twitter стало подарком с самого начала, но и для республиканцев, в конечном счёте, оно может оказаться благотворным, полагает автор статьи. На протяжении нескольких лет однопартийцы просили своего президента вести себя спокойнее в соцсетях и дать народу возможность судить демократов по их действиям, а не взрывать новостной поток очередной скандальной публикацией. Без таких отвлекающих твитов партия сможет выработать скоординированную и цельную кампанию против действующего президента. «Будьте осторожны в своих желаниях. Теперь всё внимание приковано к нему (Байдену. — ИноТВ)», — заметил бывший консультант избирательного штаба Трампа в 2016 году Сэм Нунберг.

Тем не менее, по мнению Корецки, можно утверждать, что без экс-президента в Twitter действующему лидеру будет проще. Как напоминает журналистка, Трамп уже давно взял на себя роль «главного раздражителя» — ещё десять лет назад, когда он продвигал идею о том, что на тот момент президент Барак Обама родился не в США. Сначала, как признался сам Обама в своих мемуарах, он рассматривал миллиардера просто как «фоновый шум», но когда Трампу стали давать слово медийные платформы, президент-демократ предъявил всем своё свидетельство о рождении и прочёл СМИ лекцию о том, что они охотно освещают кампанию «с расистским окрасом».

Трамп же просто переключился на проблемы международного здравоохранения. Тогда в западной Африке произошла вспышка Эболы, и бизнесмен в своём Twitter усомнился в способностях действующей администрации сдержать распространение болезни и раскритиковал выбор неопытного в этой сфере лоббиста Рона Клейна в качестве главного координатора по вопросам Эболы. По словам Корецки, для команды Обамы эта шумиха вызвала дополнительные сложности. «Многие страхи, которые охватили нашу страну, в особенности в октябре и ноябре 2014 года, были подогреваемы твитами Трампа», — вспоминал позднее Клейн.

В итоге с кризисом успешно справились, ну а с Трампа — взятки гладки. Через три года он и вовсе стал президентом.

По мнению Эрика Шульца, бывшего сотрудника администрации Обамы, даже без Трампа в Twitter у Байдена достаточно проблем — взять хотя бы глубокий раскол в конгрессе, да и в стране в целом. Впрочем, другие демократы, например, социолог Джон Анзалон, работавший и с Обамой, и с Байденом, уверен, что отсутствие Трампа в популярной соцсети как раз-таки поможет преодолеть эту ситуацию: американцы почувствуют облегчение и «своего рода перезагрузку». Но многое по-прежнему зависит от самих платформ и СМИ.

«Будет ли пресса и дальше сообщать, что он говорит? Когда это закончится? Когда его критика станет неактуальной? В какой-то мере это же просто недовольный гражданин, бывший президент. Не думаю, что это может как-то повлиять на то, что делает администрация Байдена. Они просто берут и делают свою работу», — настаивает Анзалон.