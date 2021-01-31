24 Horas – ровно 100 лет назад человечество впервые услышало слово «робот»

31.01.2021, 6:16, Новости дня

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Слову «робот» исполнилось ровно сто лет, передаёт Canal 24 Horas. За это время наибольшее развитие этот термин получил в сфере культуры. Как отмечается в материале, благодаря фильмам, комиксам и сериалам человечество, по всей видимости, познакомилось со всеми возможными вариантами и исходами сосуществования людей с роботами.

ИСКУССТВЕННЫЙ ГОЛОС: Робот — это машина или электронное устройство, способное манипулировать объектами и осуществлять различные операции.

Человечество впервые услышало это слово ровно сто лет назад благодаря чешским братьям-фантастам Йозефу и Карелу Чапекам. В своей пьесе «Россумские Универсальные Роботы (Р.У.Р.)» они воплотили в жизнь идею об искусственных людях, выполнявших работу, которую люди не хотели делать.

Сам термин происходит от слова «robota», которое означает «раб». Он появился благодаря культуре и именно в её рамках достиг наибольшего развития, породив персонажей, идеи и истории, которые всем нам хорошо известны.

Впервые на большом экране это слово появилось в 1927 году в фильме «Метрополис». В нём мы познакомились с революционеркой Марией. Её эстетика стала отправной точкой, окавшей влияния на многих других (персонажей. — ИноТВ), например, на C-3PO из «Звёздных войн».

C-3PO: (отрывок фильма) Не забывай об этом, упрямец. Хотя никогда не смогу понять, почему я постоянно подвергаю себя риску ради тебя.

Одни восхищают нас тем, что помогают нам. Другие же не особо нам нравятся, поскольку упорно стремятся нас убить. Одни — пришельцы из иных миров. Однако большинство из них созданы нами. Именно поэтому они походят на людей.

ЭНДРЮ МАРТИН, главный герой фильма «Двухсотлетний человек»: Не желаете прослушать три закона роботехники. Говорят, это занимательно.

После ста лет фильмов, сериалов и комиксов, кажется, что мы видели все возможные сценарии и развязки нашего сосуществования с ними. Нам остаётся лишь ждать. Тем временем у нас, возможно, появится первый фильм, главную роль в котором будет играть актриса-гуманоид. И, может быть, она сама вам об этом расскажет, поскольку уже выступает в качестве ведущей.

Дата выхода в эфир 29 января 2021 года.