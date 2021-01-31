 

Семьям погибших в ДТП под Самарой пообещали выплатить по 1 миллиону рублей

31.01.2021, 5:50, Новости дня
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Семьи погибших в ДТП под Самарой жителей Ульяновской и Самарской областей получат по 1 млн рублей, сообщили власти регионов.

«Глава региона Сергей Морозов объявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч или 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм», – сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области, передает РИА «Новости».В правительстве региона отметили, что эти выплаты единоразовые.

Напомним, вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщалось, что погибли 12 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Делом займется центральный аппарат СК.



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