Семьям погибших в ДТП под Самарой пообещали выплатить по 1 миллиону рублей

31.01.2021, 5:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Семьи погибших в ДТП под Самарой жителей Ульяновской и Самарской областей получат по 1 млн рублей, сообщили власти регионов.

«Глава региона Сергей Морозов объявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч или 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм», – сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области, передает РИА «Новости».В правительстве региона отметили, что эти выплаты единоразовые.

Напомним, вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщалось, что погибли 12 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Делом займется центральный аппарат СК.