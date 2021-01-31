Ведущие адвокаты Трампа покинули его команду на процессе об импичменте в сенате

31.01.2021, 5:50, Новости дня

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Два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду, сообщают американские СМИ.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что на минувшей неделе Трамп нанял Бауэрса, адвоката из Южной Каролины, который представлял губернаторов этого штата и работал в минюсте при президенте Джордже Буше-младшем. Во вторник Трамп нанял второго защитника в команду – бывшего прокурора, а ныне адвоката по уголовным делам Барбье, передает РИА «Новости».

Изменения в команде происходят менее чем за две недели до начала процесса. Кто теперь займется защитой экс-президента, неизвестно.

Ранее сообщалось, что сенат Конгресса США во вторник принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках импичмента Дональда Трампа.

Сам процесс в отношении республиканца возобновится 9 февраля.

Напомним, председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.