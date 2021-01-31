Polityka – Байден не Трамп, он верит в силу международных соглашений, даже с опасной Россией

31.01.2021, 5:22, Новости дня

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Несмотря на то, что Вашингтон считает, что сегодня РФ наряду с Китаем — самая большая геополитическая угроза для США, новый американский президент не будет избегать диалога с Москвой, более того, там, где это возможно, он будет готов сотрудничать, пишет польский журналист Томаш Залевский. В издании Polityka он подчёркивает, что политики сдерживания родом из эпохи холодной войны не будет, за то будет стремление возродить максимальное число договоров с Россией по разоружению.



Reuters

«Трамп никогда не заявил плохого слова про Путина. Каким же будет Джо Байден по отношению к Москве? Будет ли он соответствовать ожиданиям Европы?» — задаётся вопросами в издании Polityka польский журналист Томаш Залевский.

В статье он рассказывает, что на днях состоялся телефонный разговор лидеров США и России, содержание которого не оставляет и тени сомнения в том, что именно волнует нового американского президента в плане отношений с Россией. Отныне политика США не будет такой двусмысленной, как это имело место во времена Трампа. Однако, пока сложно предсказать, как именно сложатся отношения между странами. Одно лишь понятно — «перезагрузки» между странами ждать не стоит.

Инициатором телефонного звонка был Кремль, что, по мнению польского журналиста, свидетельствует о том, что Путин и его команда прощупывают Байдена, его намерения и готовность к действиям. И хотя во время беседы заявления с американской стороны в адрес Москвы были предельно жёсткими, автор не исключает того, что за ними не последуют конкретные действия. Прежде всего он имеет в виду санкции против высокопоставленных членов правительства России, заморозку их счетов и активов в США, отказ в визах. «Обычно это не меняет направления политики Путина, но, безусловно, может поспособствовать ослаблению репрессий», — добавляет он.

Журналист обращает внимание на то, что главный фокус переговоров лидеров был всё-таки обращён на перспективы возврата к контролю над вооружениями. Во время правления Трампа США покинули ДРСМД, Договор об открытом небе, а также отказались продлевать договор СНВ-III. Поэтому желая исправить «ошибки» предшественника, Байден смог в последнюю минуту договориться с Москвой о продлении СНВ-III. Более того, Байден также будет стремиться к возврату к другим соглашениям с Россией в области разоружения, потому что, в отличие от Трампа, он понимает ценность международных соглашений.

Залевский также не исключает, что новый американский лидер будет стремиться к возрождению ядерного соглашения с Ираном, на котором тоже Трамп поставил крест. В этом случае США потребуется содействие других вовлечённых держав — то есть и России. «Иначе говоря, несмотря на все конфликты с государством Путина и растущий консенсус в США, что РФ практически, наряду с Китаем — сегодня самая большая геополитическая угроза для США, о политике сдерживания родом из эпохи холодной войны, скорее всего не может быть и речи», — подчёркивает автор. «Именно поэтому Байден не будет избегать диалога с Москвой в вопросах, в которых, впрочем как подчёркивают обе стороны, возможно и стоит сотрудничать во имя общих интересов», — добавляет он.

Конечно, сегодня США меньше нуждаются в РФ нежели после терактов 11 сентября. Сегодня им приходится и меньше полагаться на Россию в плане помощи в транспортировке экипажей на международную космическую станцию. Тем не менее могут появиться новые, пока неизвестные области потенциального сотрудничества с активной и имеющий серьёзный вес на международной арене Москвой. Кроме того, всё более мощный Китай становится головной болью США, которые будут вынуждены вести весьма тонкую игру, чтобы предотвратить сближение Москвы с Пекином.

Безусловно, разговор Байдена с Путиным не остался незамеченным. Польша в том числе стала задаваться вопросом, останется ли на прежнем уровне активность США в Центральной и Восточной Европе, которая всегда напрямую зависит от состояния отношений на линии Москва — Вашингтон.

«Означает ли это, что мы можем рассчитывать на сохранение военного присутствия США в нашем регионе, резко усиленного после российского вторжения на Украину? И не подведёт ли Америка в случае нового международного кризиса вроде аннексии Крыма*?» — резюмирует в издании Polityka польский журналист Томаш Залевский.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).