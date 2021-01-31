 

NYT – членов ультраправой группировки Proud Boys впервые обвинили в сговоре по делу о штурме Капитолия

31.01.2021, 5:22, Новости дня
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В США федеральные прокуроры впервые по делу о штурме Капитолия предъявили членам ультраправой группировки Proud Boys обвинения в сговоре, пишет The New York Times. В частности, двух представителей организации обвиняют в том, что они сообща препятствовали работе правоохранителей, защищавших американский конгресс.


Reuters

Федеральные прокуроры, расследующие недавний кровавый мятеж на Капитолийском холме, предъявили членам крайне правой националистической группировки Proud Boys («Гордые парни». — ИноТВ) свои первые обвинения в сговоре, пишет The New York Times.

В частности, двух членов этого движения, один из которых бывший боксёр и морпех, а другой — сотрудник компании Metropolitan Transportation Authority, обвиняют в том, что они сообща препятствовали работе правоохранителей, защищавших конгресс США.

Как отмечает издание, до этого обоим грозили менее серьёзные обвинения по делу о смертоносном штурме Капитолия.

Фигурантами этого дела стали уже более 170 человек, однако большинству из них инкриминируется совершение мелких преступлений, таких как хулиганство и незаконное проникновение.

Ранее в ходе расследования событий на Капитолийском холме серьёзные обвинения в сговоре были предъявлены трём членам группы Oath Keepers («Хранители присяги». — ИноТВ), которым вменяют в вину то, что они начали подготовку к протестам 6 января в Вашингтоне уже через неделю после ноябрьских выборов, говорится в статье.

У Proud Boys, которые называют себя группой «западных шовинистов», длинная история кровавых уличных драк с активистами, известными как Antifa. Они привлекли к себе внимание следователей, поскольку были одной из экстремистских группировок, широко представленных во время штурма Капитолия.

Организация поддерживает связи как с открытыми сторонниками превосходства белой расы, так и с более традиционными республиканцами. Кроме того, движение Proud Boys выступало в качестве активного — и зачастую агрессивного — защитника бывшего президента США Дональда Трампа, напоминает The New York Times.



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