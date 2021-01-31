Times – тысячам китайских учёных и исследователей могут запретить въезд в Британию

31.01.2021, 5:22, Новости дня

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Британские власти вводят проверку благонадёжности для зарубежных исследователей, желающих работать и учиться в сферах, связанных с национальной безопасностью, пишет The Times. Как отмечает издание, принятие этих мер может привести к тому, что тысячам китайских учёных будет заблокирован въезд в Соединённое Королевство.



Reuters

Тысячам китайских учёных и исследователей могут заблокировать въезд в Великобританию, пишет The Times.

Университетам сообщили, что Министерство иностранных дел Британии введёт проверку благонадёжности для зарубежных исследователей, желающих учиться или работать в областях, связанных с национальной безопасностью.

Эти ограничения принимаются на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что китайские студенты, учёные и исследователи осваивают технологии и знания, которые могут быть полезны для Народно-освободительной армии Китая.

Так, Центр правительственной связи предупредил университеты о «враждебных государственных структурах», избравших своей целью британские учреждения «для кражи личных данных, данных по исследованиям и интеллектуальной собственности», которые могут быть использованы в «военных, коммерческих и авторитарных интересах».

Ограничения коснутся учёных, обучающихся или работающих в 44 сферах, таких как искусственный интеллект, химия, физика, математика, информатика и ряд инженерных областей. Они также будут применяться к профессионалам, работающих в британских компаниях и занимающихся исследованиями и разработкой.

Ожидается, что эти меры помешают тысячам китайских исследователей работать в Великобритании. Визы для тех, кто уже работает и учится в Великобритании, будут аннулированы, если будет сочтено, что эти люди представляют угрозу, пишет The Times.