Мнение: Не совсем понятно, это разногласия, или нечто иное.

31.01.2021, 4:00, Разное

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В МИД России отреагировали на призыв руководителя RT Маргариты Симоньян “забрать Донбасс в Россию”. На это официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заметила, что Симоньян не является чиновником, а ее призыв – это исключительно ее позиция.

«Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», – сказала Захарова в комментарии телеканалу Дождь.

Ещё раз, «Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — сказала Захарова, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

28 января Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

Теперь немного вопросов к М.Симонян, простых, не от простого обывателя, от мыслящего люда.

– Говорить подобное не имея на то полномочий…, не совсем понятно.

– “Люди Донбасса хотят быть русскими”…, однако, как можно хотеть быть русскими, при этом являющимся русскими.

– “Мы обязаны обеспечить эту возможность”…, с этим и так уже нет проблем.

– “Люди Донбасса хотят иметь возможность говорить по русски”…, Люди на Донбассе от рождения говорят на русском языке и этого права у

них никто не отымет, события 2014 года подтвердили это воочию.

– “И мы обязаны дать им такую возможность”…, это что, некий вид благодетельства.

Насколько я понимаю, тема Донбасса имеет довольно обширное пояснение, задокументированное в Минских соглашениях от 2015 года.

Было уже много раз сказано разными политическими деятелями, Минским соглашениям нет альтернативы.

Подача данных тезисов от Д.Хорошилова прозвучали сегодня и они актуальны для жителей Донбасса, правда их надо было воплощать в жизнь ещё в 2014 году.

Однако, это всего лишь идеологически окрашенные намерения, не совсем понятны способы реализации их в жизнь.

Опять же: Говорить подобное не имея на то полномочий…, не совсем понятно.

Можно сейчас начинать рассуждать, а именно так и будет в интернет пространстве, мол, это надо Президенту России В.В.Путину для поднятия рейтинга, который у него просел после последних событий в этом году…

Вполне возможно, но есть и другая сторона медали во всём этом, которая пока не видима, но обозначена.

Пока обозначена для Киевских националистов и их европейских сподвижников, небольшой мониторинг реакции на всё это, что за этим последует, узнаем в ближайшее время.

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