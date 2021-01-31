Мнение: Очень мало денег на революцию

31.01.2021, 3:32, Разное

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На белорусском канале ОНТ продолжают публикацию сливов из руководства польско-литовской оппозиции.

Первую часть выкладывал вот ут https://colonelcassad.livejournal.com/6484013.html ("Как разворовали деньги белорусской оппозиции")

Ведущий по-прежнему сильно переигрывает, но публикуемые материалы по-прежнему прекрасны.

Группа товарищей засевшая в Вильнюсе и Варшаве энергично топит друг друга, разоблачая махинации по разворовыванию денег "на революцию". Когда оставшиеся в Белоруссии граждане уже напрямую начинают спрашивать Тихановскую, Латушко и прочих "Где деньги?" и "Когда победа над режимом?", то им объясняют, что деньги до них не дойдут, потому что так все устроено, а что-то внятное сказать про победу над режимом они рядовым активистам сказать не могут, кроме обвинений в том, что они неправильно организованы для борьбы с Лукашенко.

Также порадовала дама, которая с политических беженцев бежавших в Литву, требовала 750 евро в месяц, хотя изначально обещала, что все будет бесплатно. Ее кстати сдали подельники по "борьбе с режимом".

Особо хитрые граждане предлагают, раз уж революция не удалась, надо ехать торговать сгущенкой в Польшу.

Очевидно, что на белорусском ТВ просто идет легализация материалов полученных КГБ Белоруссии, который располагает доступом к закрытым чатам, перепискам и онлайн-конференциям и прочим. Спецслужбы пошли по простому пути – демонстрируя реальное лицо оппозиции в общении между собой, они акцентируют внимание на масштабном воровстве и мошенничестве, которое окружает Тихановскую на всех уровнях, чему способствует сама оппозиция, которая активно поддерживает обвинения в мошенничестве против конкурентов в борьбе за "деньги на революцию".



Призывы к покаянию с угрозами записанным в проскрипционные списки.

Вполне понятно, что допусти этих деятелей до штурвала белорусской экономики, с ней произойдет примерно тоже самое. что произошло с экономикой Украины после свержения Януковича. И разумеется, акцентируя внимание на этой очевидной мысли, в противопоставлении Лукашенко vs. Оппозиция, Батька выглядит все лучше и лучше, на фоне скукоживания протеста. Идея то медийной кампании предельно проста – донести до граждан нехитрую мысль "Лучше уж старый надоевший Лукашенко, чем эти". С чем белорусское ТВ и КГБ Белоруссии пока что успешно справляются. Польско-литовская оппозиция всеми силами помогает этому процессу.

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