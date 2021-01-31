 

В Эстонии призвали не учить детей русскому языку

31.01.2021, 3:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эстонским детям не следует изучать русский язык, поскольку РФ является «недружественной страной», сообщил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги, обсуждая возможность перехода на эстоноязычное образование.

«У эстонских детей нет причин изучать русский язык, поскольку в Эстонии есть один государственный язык и это – эстонский язык. Также РФ для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», – сказал Хыбемяги изданию Postimees.

По словам журналиста, эстонские дети после окончания школы не должны разговаривать на русском и читать в оригинале Тургенева и Гоголя. «Они не будут читать Тургенева и Гоголя в оригинале, поскольку есть хорошие переводы на эстонский язык произведений Тургенева, Гоголя и других русских писателей», – отметил Хыбемяги.

В середине января зампред Центристской партии Эстонии Майлис Репс заявил, что вопрос о русских школах станет одним из наиболее чувствительных в ходе коалиционных переговоров о создании нового правительства Эстонии.

Реформистская партия Эстонии несколько раз представляла в парламент проект закона о полном переводе системы образования на эстонский язык, однако необходимой поддержки в этом вопросе не получила. Центристская партия в принципе не против перевода образования на эстонский язык, однако призывает создать для этого определенные условия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Байдену не стоит рассчитывать на помощь Европы в борьбе с Китаем

17.07 / Эксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские цели

19.10 / Вице-премьер Польши Качиньский ушел на карантин

02.12 / Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственной курятины

10.07 / Собянин: Уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать ограничения

30.06 / Ученые предупреждают об угрозе новой пандемии

03.09 / Ефремов в последнем слове признал вину в ДТП

30.11 / Немецкий политик – необходимость вакцинации должна стать прописной истиной для каждого

23.11 / Контр-адмирал ВМС США прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

25.11 / “Ноль промилле”. В Минске медики и журналисты устроили акцию протеста в поддержку задержанных коллег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска