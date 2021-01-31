В Эстонии призвали не учить детей русскому языку

31.01.2021, 3:08, Новости дня

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Эстонским детям не следует изучать русский язык, поскольку РФ является «недружественной страной», сообщил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги, обсуждая возможность перехода на эстоноязычное образование.

«У эстонских детей нет причин изучать русский язык, поскольку в Эстонии есть один государственный язык и это – эстонский язык. Также РФ для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», – сказал Хыбемяги изданию Postimees.

По словам журналиста, эстонские дети после окончания школы не должны разговаривать на русском и читать в оригинале Тургенева и Гоголя. «Они не будут читать Тургенева и Гоголя в оригинале, поскольку есть хорошие переводы на эстонский язык произведений Тургенева, Гоголя и других русских писателей», – отметил Хыбемяги.

В середине января зампред Центристской партии Эстонии Майлис Репс заявил, что вопрос о русских школах станет одним из наиболее чувствительных в ходе коалиционных переговоров о создании нового правительства Эстонии.

Реформистская партия Эстонии несколько раз представляла в парламент проект закона о полном переводе системы образования на эстонский язык, однако необходимой поддержки в этом вопросе не получила. Центристская партия в принципе не против перевода образования на эстонский язык, однако призывает создать для этого определенные условия.