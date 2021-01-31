Мнение: Они уже везде

31.01.2021, 3:06, Разное

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Аксиома Эскобара – это когда вам предлагают две крайности, и выбор какой-либо из них будет крайне сомнительным делом.

За последний год сия теорема, пожалуй, вновь обрела свою актуальность, ибо прямо очень явно наблюдается разделение мирового сообщества в целом и российского в частности на консерваторов и так называемых «прогрессистов». Тут и политический, и социальный аспекты (достаточно посмотреть на те же США с их BLM-тематикой). Процесс, конечно, нехило так подталкивается усталостью от «короны» с сопутствующей ей ограничительными мерами (энергию-то куда-то девать нужно).

Однако, что нам Америка, там своя абсурдная атмосфера. Например, в Управлении по борьбе с бандитизмом Северной Вирджинии решили больше не прибегать к базе данных гангстерских группировок GangNet (правоохранители работали с ней более 10 лет) с данными 7,8 тыс. членов банд. Видите ли, BLM-активисты пожаловались на то, что в основном в ней (около 80%) чернокожие и латиноамериканцы, то бишь меньшинства. Ну силовики и отказались.

Все же о России. У нас происходит политизация общества, причем максимально нездоровая. Посмотрите, что творится в социальных сетях под постами хоть сколько-нибудь политической направленности. Там сотни агрессивных комментариев со взаимными оскорблениями. Разве это тот самый диалог, который позволяет достичь консенсуса, необходимого для жизни и процветания общества?

Видится, что проблема в отсутствии политического сознания рядового россиянина как-такового, недостатке умения по выстраиванию логических цепочек и анализу ситуации. Причем этим страдают обе стороны.

Разве рьяные так называемые «ватники» лучше? Политикой отродясь не интересовались, зато покупались на популизм местных нечистых на руку «божков» и дедовские политтехнологические методы вроде раздачи хлеба и сладостей. А потом удивляются, почему же жизнь не меняется в лучшую сторону. Она меняется, но у тех, кого эти самые люди допустили до кресел в администрациях.

А отбитые фанаты товарища Навального? Новость, как говорится, горячий пирожок. Позавчера скончалась, без приукрас, одна из звезд советского кинематографа и театра – Василий Семенович Лановой (спасибо за фильм «Офицеры», из-за последствий «короны». Казалось бы, выражать соболезнования, либо не говорить вообще, но сторонники главы ФБК и сопереживающие ему, что говорится, отличились. Твиты в студию.

Умер артист Лановой. Сделай он это 20 лет назад – мог бы умереть артистом и порядочным человеком. pic.twitter.com/iomneSo1oJ

— Nasha Canada🇨🇦Наша Канада (@NashaCanada) January 28, 2021

Особенно бесят заявления Ланового о запрете русского языка в Украине. Лгал старый мудак…Мои родственники в Днепре и Киеве вообще не знают украинского языка, но живут прекрасно всю жизнь

— Юрий Агапов (@yurvaga) January 29, 2021

Да. Осталась только старая гвардия типа Лазаревой и Трояновой. Остальные просто мерзкие холуи. Они продали свой талант в угоду пропаганде, продают прямо сейчас будущее граждан России. Они не лучше ублюдка Ланового. Путинистов будут проклинать после смерти даже дети. Это мерзость

— Злая❌Фея (@_Angry_Fairy__) January 28, 2021

кто как обзывается, тот сам так называется, а Лановой – ну бездарный же, как и Путин, невзрачные люди

— Andrey Muhin (@AndreyVMuhin) January 29, 2021

Лановой умер.. Ну что сказать? Испортил дед себе некролог, когда связался с Путиным и его бандой, а поэтому:"Помëр Максим и хуй с ним! ".

— Железный Капут (@BCF4foZ2f8qc4kq) January 29, 2021

Если есть сомнения на счет того, что приведенные господа топят за Навального, то просто пролистайте их ленту и все поймете.

Так чего так наши оппозиционеры взъелись на народного артиста СССР? А все из-за того, что Лановой позволил себе сняться в видео, призывающем 1 июля прийти и проголосовать по поправкам в Конституцию.

Впрочем, Василий Семенович и до этого был сторонником Путина, ибо видел в нем человека, который вытащил Россию из задницы 90-х. Запрос актера на стабильность в принципе имеет право на жизнь, если вспомнить, что он к тому же прошел Великую Отечественную войну, так что о разрухе в России он знает не понаслышке. Но тут личное дело каждого

Кстати, любопытный факт – сторонники главы ФБК банально оскорбляли ушедшего из жизни Ланового, по сути ветерана ВОВ, чем в свое время отметился и сам Навальный. Он сам называл снявшихся в том самом агитационном ролике «продажными холуями», одним из которых как раз является и участник Великой Отечественной Игнат Артеменко, за что получил уголовное дело. Яблоко от яблони недалеко падает.

Так разве желчь и агрессия оппозиционеров с учетом приведенной ситуации чем-то лучше поведения «ватников», которые видят в инакомыслящих только подстилок Запада?

Обе стороны в массе своей крайне радикальны, и при перемене мест «слагаемых» ситуация в стране не изменится, так как они не способны на диалог и компромисс.

Не знаю, как вы, но в этом случае я лучше выбирать не буду. Что то, что это. Ну, вы поняли.

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