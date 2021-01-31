Ледниковый период-2

31.01.2021, 2:42, Разное

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Во Владивостоке люди пересылают друг другу заговор от сильной метели и считают, что он поможет лучше, чем мэрия.

Признаюсь, писать этот текст немного стыдно. Во Владивостоке снова главная новость — снег, который вызвал глобальный транспортный коллапс. А что вы хотели? Столица Дальнего Востока! Мы тут миллиардными инвестициями ворочаем, а дороги почистить не можем.

Введение в географию (для городских властей)

Во Владивостоке, как правило, зимы теплые (город вообще-то находится на одной широте с Сочи, и хотя есть масса других важных погодных факторов, все-таки не замерзает). И «плюс» в январе — не бог весть какое событие для всех, кроме, кажется, городской администрации.

Люди в главном кабинете «серого дома» меняются, а что делать со снегом зимой, так никто и не придумал.

Как раз во вторник и шел слабый снег при плюсовой температуре. Мэрия отчиталась, что пролила дороги реагентами и посыпала пескосолевой смесью. Кто мог, поехали домой пораньше. Вечером все подмерзло, и стало понятно: очень плохо.

Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

Еще одна особенность Владивостока — город стоит на сопках. Спуски и подъемы обеспечивают прекрасный вид на море и большие проблемы в снегопад. И, наконец, — все ездят на машинах. Кстати, на хороших, в основном на японских. Но если дорога обледенела, спасет только вертолет.

На очистку была целая ночь

Друг пересылает вечернее видео со своим комментарием. Океанский проспект, метров 150 до здания мэрии, между прочим. В небольшой подъем не смог со светофора тронуться пассажирский автобус…

— Вот так у нас во Владивостоке чистят дороги. Одна из центральных улиц города. Автобус тянут джипом, потому что голый лед… Надеюсь, у него все получится.

На самых крутых спусках ночью стоят водители и оценивают: соваться или лучше крюк в три километра сделать. На одном из спусков стоит на аварийках большегруз посреди дороги. Понял, что его несет, остановился — а трогаться опасно: лед, скользко, кабина едет быстрее кузова, груженая махина рискует стать неуправляемой. Правда, большегрузам на этот подъем и спуск вообще нельзя, ограничение по высоте кабины не позволяет. Но больше никак не объедешь, и ГИБДД закрывает глаза. Даже в такие дни.

Фото: Валерия Федоренко, специально для «Новой»

— Еду по Светланской (главная улица города, самый центр. — В. Ф.), передо мной стоит на поворот налево легковушка, а с Пушкинской на нее несется грузовик, потому что единственный шанс для него никого не зацепить — отпустить тормоза и ловить машину в повороте. Я быстро проехал… И ничего, справился водила, — рассказывает автомобилист Александр на Honda CR-Z. — Я на своем переднем приводе на Пушкинскую в подъем даже не сунулся.

Сотрудники пресс-службы мэрии вечером успокаивают возмущенных журналистов: мол, когда после дождика в январе идет понижение температуры, местами возможно образование льда. Причем именно «местами»: на возвышениях похолоднее, где пониже — там потеплее…

«Администрация, вы днище»

С утра в городе каток. Особым видом искусства во Владивостоке вчера и сегодня стали комментарии к «великому стоянию».

«Вообще перейти дорогу невозможно. Уже гражданка лежит, что-то сломала. Администрация, вы днище».

Скриншот сообщения на карте 2ГИС

«А че ОМОН не выходит дороги чистить? Или только может чистить *** [лица]?»

«Вы тут зачем сидите? Город раком из-за вашей некомпетентности!» (Написал Михаил около городской администрации).

Скриншот сообщения на карте 2ГИС

Но в основном цензурного мало, конечно. Пока администрация города утверждала, что работает круглосуточно и все проливает реагентами и посыпает смесью соли и песка, владивостокцы задыхались в 10-балльных пробках.

Со всех буквально концов города приходят сотни сообщений от водителей и пешеходов. Скользко везде. Дорожной техники не видно, возмущаются водители. Люди интересуются: наверное, не хватает песка и реагентов? Некоторые винят владельцев передне- и заднеприводных машин. Но буксуют и «вэдовые» (4WD — полный привод). Автобусы по некоторым маршрутам не ходят, потому что не могут подняться. Троллейбус около Тысячекоечной больницы потерял управление и «собрал» несколько машин. Все очень плохо.

В свете всего происходящего смешно выглядят заявления мэрии о том, что «за сутки во Владивостоке прошел «переход через ноль».

ОФИЦИАЛЬНОЗамначальника Управления дорог и благоустройства Владивостока Игорь Скубко:

«Несмотря на то что дорожные службы проводили отработку территории города противогололедными реагентами, все равно образования льда избежать не удалось <…> За прошедшие сутки подведомственное учреждение «Содержание городских территорий» распределило по дорогам порядка 713 тонн пескосолевой смеси, 280 тонн жидкого хлорида кальция вылили на дороги. Службы будут работать круглосуточно. Запасов химреагентов достаточно, несмотря на то что мы в прошедшие сутки норму по распределению перевыполнили в 2,5 раза. Пескосолевой смеси тоже достаточно».

Чистили так хорошо, что 27 января с 8.00 до 14.00 часов Госавтоинспекция Владивостока зафиксировала аж 46 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Пострадал один человек. Но это только те аварии, на которые выезжали сотрудники. Сколько водителей разошлись по европротоколу, сколько разъехались сами, сколько влетели в леера и ограждения и поехали дальше — неизвестно…

«Людям бесполезны ваши нормативы»

Ночью губернатор вместе с мэром ездил смотреть, как работают дорожники («круглосуточно», «тонны реагентов», «посыпаем»). Выложил героическое видео в инстаграм. Утром, когда стал ясен масштаб трагедии, видео удалили. Зато вечером появилось другое — как губернатор Олег Кожемяко разносит дорожников за плохую работу. «Вот меня интересует — техника под утро вышла для проливки. Чем она поливала? И что она делала, если везде на подъемах, где мы ездили ночью, спокойно? Красного Знамени — не спуститься, Океанский — не подняться!» — начинает глава региона. «Логично, — посмеиваются автомобилисты. — Вы ночью по пустым дорогам ездили, останавливаться в подъем не надо было. А утром — другое дело».

Кожемяко советует дорожникам готовить растворы не «по нормативам», а чтобы разъедали снег и лед. «Людям бесполезны ваши нормативы. Я, конечно, прокуратуру сейчас попрошу, чтобы провела проверку в отношении концентрации, состава этого всего», — повышает градус популизма губернатор, советуя проводить эксперименты с составом, пока нет снега. Говорит правильно, конечно, но когда дорожников посадят за то, что они не следовали нормативам и проводили эксперименты, вряд ли кто-то из руководства их поддержит. Под конец обещает, что многие из оперативного штаба потеряют свои должности. Мэру такого не обещает, хотя он стоит рядом. Его и в прошлый «ледяной дождь» как-то не ругали совсем. Хотя ветки до сих пор много где лежат в кучах на улицах.

Призываем на помощь высшие силы

Аннушка уже пролила масло. Точнее, МЧС уже разослало эсэмэски: «По данным Приморского УГМС, 28–29 января в Приморье ожидается сильный снег 20 мм, ветер 20 м/с, на побережье 30 м/с, опасная высота волн до 6 м. Возможен взлом льда, падение деревьев и конструкций. Тел.: 101, 112».

Народ пересылает эти эсэмэски друг другу. А следом — «Заговор при сильной метели».

Советуют начинать читать прямо сейчас или сделать наговор на реагенты. Шутят, что надо дать его выучить мэру Олегу Гуменюку (или хотя бы в подкладку зашить). «Ходят слухи, что это он этот заговор и придумал после ледяного дождя…» — комментирует один из коллег. Если что, текст вот:

«Крест-святитель, Божий креститель, крест, крестная сила непобедима, да будет крестом и словом моим укротима снежная буча, черная туча. Скатись, метель, сварись, в кашу обратись, клюйте кашу, вороны, сыпьте на все стороны. Метелица-курева как явилась, так чтобы и ушла. Крутись, вертись, в белую кашу обратись. Клюйте кашу, вороны, сыпьте на все стороны. Слово мое крепко, дело мое лепко. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь».

Мы на всякий случай выучили наизусть и прочли, глядя на прогноз погоды…

Валерия Федоренко

специально для «Новой»

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