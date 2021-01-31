Мнение: Протесты против авторитаризма во Франции. 30.01.2021

31.01.2021, 2:38, Разное

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Во Франции продолжаются массовые протесты против "Закона о защите личности", который запрещает снимать полицейских разгоняющих митинги против Макрона и его политики, а также разрешает использовать БПЛА для съемок протестующих во время протестов.

Протесты поддерживаются профсоюзами, различные общественными и журналистскими организациями, а также "Желтыми жилетами".

Сегодняшние выступления недовольных граждан в Париже жестко разгоняли дубинками, слезоточивым газом, водометами и прочими спецсредствами. В ответ полицию закидывали булыжниками, дымовыми шашками и пустыми бутылками. В некоторых районах города пытались сооружать баррикады, но дальше разгрома мусорок дело не пошло.

Как выглядит теперь французская демократия, более чем наглядно живописуют видео подавления протестов в Париже.

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https://twitter.com/Ab7Media/status/1355590189549318144

Преступный режим Макрона должен уйти!

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