Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус»

31.01.2021, 2:14, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении директора Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус» Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус».

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», – приводит ТАСС содержание документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания 30 января.

Столяров с 2019 года является генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус» (ИНТЦ). Окончил Высшую школу экономики по специальностям «Финансы и фондовые рынки», «Банковское дело и финансы», а также Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности «Банковское дело и финансы». Столяров с апреля 2002 года работал в структурах дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы (Москомспорт), в 2006-2008 годах был и. о. заместителя председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов. В 2008-2011 годах – зампредседателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, затем до назначения в фонд ИНТЦ работал заместителем префекта Северного административного округа города Москвы.

Имеет награды и благодарности, включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Владеет английским и испанским языками.