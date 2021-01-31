Погибшего во время штурма Капитолия полицейского похоронят в США на следующей неделе – конгрессмены

31.01.2021, 1:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудника полиции Капитолия, погибшего от травм в ходе беспорядков в Капитолии 6 января Брайана Д. Сикника похоронят с почестями на Арлингтонском кладбище в среду, 3 февраля, сообщил “Голос Америки” 30 января со ссылкой на лидеров Демократической партии в Конгрессе США.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что “героизм офицера Сикника и полиции во время насильственного мятежа в Капитолии помог спасти жизни, защитить храм демократии и обеспечить исполнение долга Конгресса перед конституцией”.

Тело Сикника доставят в здание Конгресса вечером 2 февраля. Сотрудники полиции Капитолия смогут почтить память погибшего коллеги в течение всей ночи, а законодатели примут участие в поминальной церемонии на следующий день утром. После этого Сикника похоронят. Доступ на церемонию прощания с погибшим полицейским ограничат в связи с пандемией коронавируса.

42-летний Сикник, родившийся в Саут-Ривере (штат Нью-Джерси) поступил на службу в Национальную гвардию через полгода после окончания средней школы в 1997 году. По информации “Голоса Америки”, он проходил службу в Саудовской Аравии и Кыргызстане, а в 2008 году стал работать в полиции Капитолия. Во время беспорядков 6 января, в котором участвовали сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, Сикник получил тяжелое ранение. Один из участников мятежа ударил полицейского по голове огнетушителем. Он скончался в больнице на следующий день.

Всего в результате беспорядков у Капитолия погибли пять человек. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в Вашингтоне взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

—