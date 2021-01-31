Российская полиция отпустила задержанного в Москве главреда “Медиазоны”

31.01.2021, 1:54, Новости дня

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Московская полиция отпустила задержанного 30 января главного редактора интернет-издания “Медиазона” Сергея Смирнова. Об этом сообщил адвокат Алан Гамазов, информирует 31 января радиостанция “Эхо Москвы”.

Из Тверского ОВД Москвы Смирнова отпустили с обязательством явиться в суд 3 февраля.

По словам адвоката, “поводом для обвинения стал ретвит шуточного поста, в котором отмечается внешнее сходство Смирнова с вокалистом панк-группы “Тараканы” Дмитрием Спириным”.

В Facebook Смирнов подтвердил, что уже на свободе.

“Дома! Всем огромное спасибо, только из-за поддержки я сейчас с сыном и таксами”, – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.smirnov.165685/posts/4840145485998000

Задержание Смирнова произошло за сутки до объявленных сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального акций протеста. Силовики ждали главреда “Медиазоны” в подъезде, задержание произошло, когда Смирнов вышел гулять с сыном.

Смирнову вменяют ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (участие в акции, повлекшее создание помех транспорту). Сам журналист утверждает, что в день протестов 23 января был дома.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

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