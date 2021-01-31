 

Twitter заблокировал аккаунт Слепакова после его стихотворения о протестах в России

31.01.2021, 1:54, Новости дня
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Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского шоумена и певца Семена Слепакова.

При попытке входа на его профиль @semenslepakov появляется надпись: “Действие учетной записи приостановлено”.

“Твиттер приостанавливает действия учетных записей, которые нарушают правила Твиттера”, – сообщила администрация соцсети.

Какие именно правила нарушил Слепаков и когда планируется восстановление его аккаунта, в компании не уточнили.

Накануне Слепаков опубликовал в Instagram “стих про добро”, посвященное прошедшим в России акциям протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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