Настасья Самбурская поделилась, почему ей не везло с избранниками

31.01.2021, 1:40, Разное

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Настасья Самбурская в своем личном микроблоге в Instagram призналась, почему не желает состоять в отношениях с мужчинами-артистами. Актриса подчеркивает, ее характер не позволяет ужиться с творческим человеком.

Настасья Самбурская поделилась, ей никогда не везло на мужчин-представителей актерской профессии. В большинстве случаев они оказывались «слабовольными, рефлексирующими субстанциями», и только в редких исключениях – настоящими мужчинами. Артистка полагает, это женщинам можно «поныть», однако невозможно годами успокаивать любимого, боготворить его и быть слабой. Часто представительницы слабого пола влюбляются в экранного персонажа, получая в реальной жизни вместо героя «стонущую телку», которая не может самостоятельно отвечать за свою жизнь и взваливает на возлюбленную «глубину своего дарования». Актриса советует девушкам тысячу раз подумать перед тем, как добиваться внимания киногероя, поскольку стоит его всего раз пожалеть и потом уже не получится от него «отвязаться». Творческие мужчины умеют манипулировать не хуже женщин, и именно избранница всегда будет виновной, что оставила его наедине с проблемами. Однако, по мнению Самбурской, наиболее обидно, что после полгода подобных отношений житель заявляет, что он не может принадлежать только одной женщине и им больше не следует встречаться, поскольку он «великий артист». И это происходит тогда, когда возлюбленные уже полгода вместе прожили.

Настасья Самбурская в завершении публикации попросила подписчиц рассказать, у кого так было, и поделиться впечатлениями. Поклонницы в комментариях поддержали звезду «Универа», согласившись, что в данное время трудно найти настоящего мужчину. Одна из поклонниц предложила артистке поменять окружение, тогда и получится устроить личную жизнь.

Источник: www.instagram.com