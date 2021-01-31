 

Россиянин Репилов победил на чемпионате мира по санному спорту

31.01.2021, 1:20, Новости дня
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Российский саночник Роман Репилов победил на чемпионате мира в Кенигзее (Германия) с результатом 1 минута 37,810 секунды.

Репилов по итогам двух попыток показал время 1 минута 37,810 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,062 секунды), третье – австриец Давид Гляйршер (+0,217), передает «Р-Спорт».

Россиянин Семен Павличенко стал восьмым (+0,679), Александр Горбацевич – 13-м (+1,054).

Ранее сообщалось, что гимн Международной федерации санного спорта (FIL) будет звучать во время церемонии награждения призеров чемпионата мира в германском Кенигсзе в случае, если победу на соревнованиях одержит российский саночник.



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