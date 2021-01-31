 

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже

31.01.2021, 1:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полиция в Париже на акции протеста применила водометы и слезоточивый газ против участников, которые забрасывали правоохранителей бутылками и петардами.

Около 17.00 (19.00 мск) протестующие против законопроекта «О глобальной безопасности» на площади Республики, начали провоцировать полицейских, бросая в них различные предметы. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ, начались задержания, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что очередная акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» началась на площади Республики в Париже.

В конце 2020 года во Франции вспыхнули протесты, после того, как парламент поддержал в первом чтении статью, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штраф в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Политолог указала на полную победу сторонников поправок в Конституцию

29.09 / Во Франции испытывают тихое шасси для самолета

27.10 / Вице-президент США ездит по стране, несмотря на вспышку COVID в его команде

22.09 / Рахманин: Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание

05.01 / Грета Тунберг пообещала отметить 18-летие в пабе

26.01 / Умерла актриса “Маски-шоу” и “Джентльмен-шоу” Токарчук

18.01 / Fiat Chrysler и Peugeot объединились в автогруппу Stellantis

06.08 / Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Киев должен доказать вину этих людей

02.12 / Туристов из России нет — отели Эстонии ждут суровые времена

03.10 / Названа вероятная причина отравления воды у берегов Камчатки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска