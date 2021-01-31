Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже

31.01.2021, 1:20, Новости дня

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Полиция в Париже на акции протеста применила водометы и слезоточивый газ против участников, которые забрасывали правоохранителей бутылками и петардами.

Около 17.00 (19.00 мск) протестующие против законопроекта «О глобальной безопасности» на площади Республики, начали провоцировать полицейских, бросая в них различные предметы. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ, начались задержания, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что очередная акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» началась на площади Республики в Париже.

В конце 2020 года во Франции вспыхнули протесты, после того, как парламент поддержал в первом чтении статью, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штраф в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».