 

Россиянин досрочно победил в зачете Кубка мира в лыжной акробатике

31.01.2021, 1:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россиянин Максим Буров досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в соревнованиях по лыжной акробатике, информирует пресс-служба Федерации фристайла России.

В субботу Буров выиграл этап Кубка мира в Белоруссии, одержав пятую победу из пяти возможных. Спортсмен набрал 500 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя, соотечественника Павла Кротова, в активе которого 232 очка. Третьим идет еще один представитель РФ Станислав Никитин (214), передает РИА «Новости».

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. В нынешнем сезоне Буров одержал победу на всех пяти этапах Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 6 февраля в Дир-Вэлли (США, штат Юта).

Ранее в субботу российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / На границе с Польшей задержали украинца, который пытался провезти £120 тыс. в коробках

14.10 / Почти 60% украинцев выступают за покупку вакцины против коронавируса у России

05.09 / Соловьев «очень вежливо» высказался о «записи переговоров Германии и Польши» по Навальному

17.12 / Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов, Кабмин одобрил выход Украины из ряда договоров СНГ. Главное за день

28.06 / Путин рассказал о сложностях дистанционной работы

12.11 / Притула рассказал, есть ли у него президентские амбиции

22.08 / Лукашенко поручил закрыть предприятия, которые принимают участие в забастовке

04.10 / Победителем Global Teacher Prize Ukraine 2020 стал учитель истории из Тернопольской области

21.08 / СБУ опровергла обвинения ФСБ в попытке похитить главаря боевиков “ДНР”

14.07 / Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания Рады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска