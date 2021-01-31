Россиянин досрочно победил в зачете Кубка мира в лыжной акробатике

31.01.2021, 1:20, Новости дня

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Россиянин Максим Буров досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в соревнованиях по лыжной акробатике, информирует пресс-служба Федерации фристайла России.

В субботу Буров выиграл этап Кубка мира в Белоруссии, одержав пятую победу из пяти возможных. Спортсмен набрал 500 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя, соотечественника Павла Кротова, в активе которого 232 очка. Третьим идет еще один представитель РФ Станислав Никитин (214), передает РИА «Новости».

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году. В нынешнем сезоне Буров одержал победу на всех пяти этапах Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 6 февраля в Дир-Вэлли (США, штат Юта).

Ранее в субботу российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.